صور.. بلاغ بتسريب غاز من ماسورة عقار شرق الإسكندرية.. والحى: تم غلقها

الاسكندرية جاكلين منير

تلقى حى المنتزة أول شرق الاسكندرية، بلاغا بوجود تسريب غاز من ماسورة بالعقار 72 من شارع 62 متفرع من شارع محمد فريد سيدي بشر، وقامت الأجهزة التنفيذية بالانتقال لموقع الحدث.

وأشار بيان للمحافظة إلى أن إدارة الأزمات والكوارث بالحي قامت بالتوجيه للعقار وإبلاغ طوارئ شركة الغاز الطبيعي، وتم غلق الماسورة الام بالعقار بعد اكتشاف تأكل الماسورة العمومية بالدور الثالث وتم عمل اللازم بشركة الغاز لتغيير الماسورة التالفة بوجود مهندس شركة الغاز.

فيما قامت إدارة الكهرباء بأعمال الصيانة بالشوارع الرئيسية بنطاق الحى، وتم تنظيف الكابلات الأرضية وعزلها وتأمينها جيداً من غرف التفتيش الخاصة بأعمدة الإنارة.

من جهة أخرى، شن الحى حملة مكبرة بتواجد مدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات.

تأكل الماسورة