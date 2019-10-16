صور.. اضبط مخالفة.. السيارات المخالفة تغلق الكوبرى الفرنساوى فى زفتى

الغربية - محمد طارق

شهد الكوبرى الفرنساوى الواقع بين مدينة زفتى بمحافظة الغربية، ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ازدحاما مروريا كبيرا صباح اليوم، بسبب دخول السيارات من الاتجاه المخالف وعدم احترام القواعد المرورية والإشارات بمداخل الكوبرى .

وقال محمود حليس أحد الأهالى، إن الكوبرى يشهد اشتباكات وزحام مرورى يوميا بالرغم من وجود إشارة مرور، ولكن لا يوجد فرد مرور قادر على تنظيم الحركة المرورية.

وأوضح أن هذا الكوبرى يعد الرابط الوحيد والأقرب بين المدينتى، فعند المرور إلى الجانب الآخر تظل السيارات تنتظر بالساعات، بالرغم من المعاناة التى كانوا عليها سابقا، وتم تركيب كاميرات وإشارات مرورية، إلا أن سائقى السيارات لم يتبعوا تلك القواعد لتنظيم الحركة.

ويعد الكوبرى الفرنساوى أحد أهم المنشآت الأثرية ذات التراث الفريد، ويبلغ طول الكوبرى حوالى 417 مترا، وتم إنشاؤه فى عام 1907 أى منذ أكثر من 100 عام، أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وذلك لسهولة نقل الأسلحة والذخيرة، وساعدت السيطرة على الكوبرى فى وقوع الحادثة الشهيرة "جمهورية زفتى" على يد المحامى يوسف الجندى.



الإشارات المرورية بمدخل الكوبري



السيارات تغلق الكوبري



توقف الحركة المرورية أعلى الكوبري الفرنساوي



توقف حركة المرور .