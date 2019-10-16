صور.. احتفال "صيدلة أسيوط" بيوم الخريجين الدفعة 54 والدفعة 9 للصيدلة الإكلينيكية

أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بنجاح كلية الصيدلة فى إعداد وتأهيل جيل جديد من الصيادلة الذين نثق فى قدراتهم وعملهم قادرين على المساهمة فى التنمية محلياَ وعالمياَ وأحدث التغير فى بناء منظومة الدواء فى مصر، وهو ما انعكس بصورة إيجابية فى تجديد اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد والممتدة حتى 2022 بما يضمن قدرة الكلية وكفاءتها فى تخريج صيدلى على مستوى عال من العلم والمهارة .

جاء ذلك خلال مشاركته فى احتفال كلية الصيدلة بيوم الخريجين الدفعة 54 والدفعة 9 للصيدلة الإكلينيكية، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمود شيحة عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد عبد المولى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود البدرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان نبيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عرفات نقيب الصيادلة، والمقدم أحمد القاضى بجهاز الأمن الوطن، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الكلية، وبمشاركة حشد من الطلاب وأولياء أمورهم.

ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب على ضرورة مواصلة التفوق والتميز والالتزام بالميثاق الشرف الأخلاقى الخاص بالمزاولة المهنية، داعياَ الطلاب إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لبناء وطن قوى وأفراد قادرون على تحمل المسئولية والذى يأتى تزامنا مع انطلاق الجامعة لأول مؤتمر طلابى لتعبير عن أراء ومشاركة الطلاب فى بناء وطنهم بعنوان "مصر تستطيع "، كما وجه خالص شكره الى أساتذة الكلية من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم لما تكبدوه من جهد و عمل طوال العام الدراسى ، مؤكداَ على أن كلية الصيدلة تعد من الكليات الرائدة علميا َسواء فى الناحية الأكاديمية أو فى الأنشطة الطلابية و التى تفخر بها الجامعة على مثيلاتها من الجامعات المصرية و التى نجح طلابها فى إحراز التفوق و السبق فى مختلف المسابقات داخل الجامعة و خارجها .

وهنأ الدكتور محمود شيحه طلاب الكلية و خرجيها فى حفل تخرجهم و الذى يعد ثمرة جهدهم طوال العام ، مؤكداَ على حرص إدارة الكلية على التطوير المستمر فى البنية التحتية و المقررات الدراسية و وسائل الاتصال الحديثة و تحديث البرامج لمراحل البكالوريوس كذلك مناقشة بدء العمل بنظام الساعات المعتمدة لطلاب الدراسات العليا الجديد للعام 2019و ذلك لمواكبه كل ماهو جديد فى علوم الصيدلة و كل متتطلب من التدريس الصيدلى على مستوى العالم .

وأشار الى عقد هذا المحفل السنوى وهو عيد الخريجين بصفة دورية والذى من شانه التعبير عن سعادة الكلية أسرة الكلية بطلابها ومشاركتهم فرحتهم فى بدء حياتهم العملية .

وشهد الحفل وقفة دقيقة حداد على روح الدكتورة سلوى رزق الشابورى الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء التحليلية و الصيدلى عبد الرحمن حجازى خريج الدفة الصيدلة إكلينيكية ، كما شهد الحفل تقديم درع الكلية الى الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائبه لشئون التعليم و الطلاب و العميد أحمد قدرى بجهاز الأمن الوطنى ، كذلك تكريم الأساتذة و الأساتذة المساعدين بكلية الصيدلة و رؤساء الأقسام الجدد ، و الحاصلين على درجة الدكتوراه و الماجستير ، كما شهد الحفل تكريم أوائل الخريجين الحاصلين على تقدير امتياز و هم محمد أحمد عبدالباقى و زينب إبراهيم راشد و هالة عبد العال محمد و ريم ياسين عبد الكريم و محمد أحمد محمود ، و كذلك أوائل دفعة الصيدلة الإكلينيكية الحاصلين على تقدير امتياز وهم انجى صفوت نجيب و سارة مصطفى محمد و الاء محمد سعد و احمد محمد حامد و مصطفى محمود إسماعيل .



احتفال صيدلة أسيوط بيوم الخريجين



احتفال صيدلة أسيوط بيوم الخريجين



احتفال صيدلة أسيوط بيوم الخريجين



احتفال صيدلة أسيوط بيوم الخريجين



احتفال صيدلة أسيوط بيوم الخريجين