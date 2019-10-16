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صور.. أثار كارثية لحرائق اجتاحت مساحات واسعة من الغابات فى لبنان

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:00 ص
صور.. أثار كارثية لحرائق اجتاحت مساحات واسعة من الغابات فى لبنان حرائق لبنان
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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لقى 3 أشخاص مصرعهم فى الحرائق التى تجتاح لبنان، وأتت كذلك على مساحات واسعة من غابات البلاد مما دفع بيروت إلى نشر خراطيم المياه وطلب المساعدة من جيرانها للسيطرة على النيران.

وقال الصليب الأحمر اللبنانى إنه تم نقل 18 شخصا حتى الآن إلى المستشفى وإن 88 آخرين تلقوا رعاية طبية طارئة.

أثار الحرائق
أثار الحرائق
 

وأدت الحرائق إلى تفحم أشجار وإحراق سيارات، ووقف رجال الإطفاء عاجزين عن السيطرة على النيران مما دفع البلاد إلى دعوة الجيران لإرسال طائرات للمساعدة.

وقال المدير العام للدفاع المدنى ريمون خطار إن 104 حرائق اندلعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتم إجلاء السكان من المنازل والمبانى لتقليل الخسائر.

أثار الحرائق (2)
أثار الحرائق (2)

 

أدخنة بفعل الحرائق
أدخنة بفعل الحرائق

 

جانب من عمليات الإخماد
جانب من عمليات الإخماد

 

حرائق لبنان
حرائق لبنان

 

سياررات محترقة
سياررات محترقة

 

محاولات الإخماد
محاولات الإخماد

 

محاولات الإطفاء
محاولات الإطفاء

 


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