صور.. أثار كارثية لحرائق اجتاحت مساحات واسعة من الغابات فى لبنان

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى الحرائق التى تجتاح لبنان، وأتت كذلك على مساحات واسعة من غابات البلاد مما دفع بيروت إلى نشر خراطيم المياه وطلب المساعدة من جيرانها للسيطرة على النيران.

وقال الصليب الأحمر اللبنانى إنه تم نقل 18 شخصا حتى الآن إلى المستشفى وإن 88 آخرين تلقوا رعاية طبية طارئة.



أثار الحرائق

وأدت الحرائق إلى تفحم أشجار وإحراق سيارات، ووقف رجال الإطفاء عاجزين عن السيطرة على النيران مما دفع البلاد إلى دعوة الجيران لإرسال طائرات للمساعدة.

وقال المدير العام للدفاع المدنى ريمون خطار إن 104 حرائق اندلعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتم إجلاء السكان من المنازل والمبانى لتقليل الخسائر.



أثار الحرائق (2)



أدخنة بفعل الحرائق



جانب من عمليات الإخماد



حرائق لبنان



سياررات محترقة



محاولات الإخماد