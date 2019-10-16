صورة وتعليق.. مهرجان سباق الجاموس احتفالا بحصاد الأرز فى تايلاند

كتبت جينا وليم

شارك العديد من المزارعين التايلانديين فى سباق سنوى للجواميس فى إطار مهرجان محلى يحتفى بدور تلك الحيوانات فى حرث الحقول.

وعلى الرغم من اضطرارهم للخوض في الأوحال خلال السباق، يشارك كل عام عدد متزايد من المزارعين الذين يرغبون فى تعزيز القيمة السوقية لجواميسهم بناء على أدائها فى السباق.

ويقام السباق عادة فى فترة استراحة المزارعين من موسم زراعة الأرز، وهو المحصول الرئيسى فى تايلاند ثانى أكبر مصدر له فى العالم.



المزارعين التايلانديين



جانب من السباق



مزارع



مهرجان تايلاند



جانب من المهرجان