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"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:00 ص
"صندوق تحيا مصر" يعلن غدًا الانتهاء من تطوير 42 قرية بالمحافظات صندوق تحيا مصر
كتب مدحت وهبة

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ينظم صندوق تحيا مصر غدا الخميس احتفالية للإعلان عن الانتهاء من تنمية وتطوير وافتتاح 42 قرية من القرى الأكثر احتياجا بعد إعادة أعمارهم، بالتعاون مع جمعية الأورمان.
 
وتقام الاحتفالية بإحدى القرى التى تم إعادة إعمارها وهى قرية "معصرة نعسان مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف"، وبحضور المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وقيادات صندوق تحيا مصر والأورمان .
 
وكان  صندوق تحيا مصر قد أكد  إن الـ42 قرية التى سوف يتم افتتاحها تأتى ضمن المرحلة الأولى وضمن بروتوكول التعاون الثالث بين تحيا مصر والأورمان، ويتضمن رفع كفاءة عدد 2885 منزلا، موزعة على عدد 100 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليون جنيه.
 

صندوق تحيا مصر

تطوير القرى الفقيرة

القرى الأكثر احتياجا

اليوم السابع بلس

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