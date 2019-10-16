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صندوق تحيا مصر: تسليم 60 منزلا لأصحابها بعد رفع كفاءتها بقريتى حجازة والعليقات بقنا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:58 ص
صندوق تحيا مصر: تسليم 60 منزلا لأصحابها بعد رفع كفاءتها بقريتى حجازة والعليقات بقنا تسليم 60 منزلا لأصحابها بقنا
كتب مدحت وهبة

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أنهى صندوق تحيا مصر أعمال تطوير ورفع كفاءة 60 منزلا بقرية حجازة والعليقات بمركز قوص، جنوب قنا.
 
وشهد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا تسليم المنازل لأسرها فى قرية العليقات بمساحة 60 متر حجرتين وصالة ومطبخ وحمام، وجرى تركيب أسقف خشبية "عروق وألواح وأبلاكاج" وعمل طبقة عازلة ولياسة أسمنتية أعلى الأسقف، إضافة إلى تركيب كهرباء داخلية وسباكة الحمام والمطبخ وعمل محارة أسمنتية داخلية وخارجية وعمل واجهات للمنازلن وجرى عمل دهانات بلاستيك داخلية وتركيب سيراميك ودرج رخام، وتركيب مروحتين بالحجرات.
 
من جانبه، قال تامرعبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن تسليم المنازل اليوم يأتى فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير سكن كريم لنحو 2885 أسرة فى 100 قرية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه من الصندوق و25 مليون جنيه من الجمعية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وأضاف: تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التى سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.
 
يذكر أن مشروع رفع كفاءة المنازل الحالى يعتبر هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان حيث تضمن برتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزل فى  126 قرية.
 
كما تضمن البروتوكول الثانى الموقع فى عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزلا فى 106 قرى.
 
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صندوق تحيا مصر

تامر عبد الفتاح

تطوير المنازل قرى حجازة والعليقات بقنا

تطوير القرى

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