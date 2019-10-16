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صحيفة: تسوية محتملة لأزمة المواد الأفيونية الأمريكية تقدر بـ 18 مليار دولار

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:04 ص
صحيفة: تسوية محتملة لأزمة المواد الأفيونية الأمريكية تقدر بـ 18 مليار دولار تسوية محتملة لازمة المواد الافيونية
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مسئولين فى الولايات يجرون محادثات مع ثلاثة شركات كبرى تعمل فى توزيع الدواء للتوصل إلى تسوية محتملة تقدر بـ 18 مليار دولار للدعوى القضائية التى تتهم الشركات بالمساعدة فى إشعال وباء المواد الأفيونية فى الولايات المتحدة.

 

 وأوضحت الصحيفة أن التسوية المحتملة ستتطلب أن تقوم جهات التوزيع "ماكيسون" و"أميريسورس بيرجن" و"كاردينا هيلث" بدفع 18 مليار على مدار 18 عاما.  كما تشارك أيضا شركة جونسون اند جونسون فى المناقشات لدفع اموال إضافية، بحسب ما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة.

 

 وكانت حكومات الولايات والقبائل الامريكية الأصلية قد أقامت نحو ألفى دعوى قضائية ضد الموزعين وصناع العقاقير وشركات أخرى يقول المسئولون الحكوميون إنها ساهمت فى أزمة المواد الأفيونية. وكان من المقرر أن تمثل الشركات الموزعة للعقاقير المخدرة للمحاكمة أمام محكمة المقاطعة الأمريكية فى كليفلاند يوم الاثنين فيما يعتبر اختبارا للمقاضاة الأوسع نطاقا.

 

 وقالت شركة بوردو فارما المصنعة لعقار "أوكسيكونتين" إنها توصلت إلى اتفاق مبدئى الشهر الماضى لتسوية أغلب القضايا الخاصة بها فيما يتعلق بالمواد الأفيونية. وتكلف الشركة وملاكها المليارديرات، عائلة ساكلر، نحو 10 مليار دولار، بحسب ما قال رئيس الشركة ستيف ميلر الشهر الماضى عندما تقدم بدعوى إفلاس كجزء من التسوية، ويشمل هذا 3 مليار دولار من الثروة الشخصية لعائلة ساكلر.


المواد الافيونية

شركات الادوية الامريكية

قضايا المواد الافيونية

جونسون اند جونسون

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