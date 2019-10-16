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صحة كفر الشيخ: المحافظة خالية من مرض الالتهاب السحائى ونمتلك جميع الأمصال

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:40 م
صحة كفر الشيخ: المحافظة خالية من مرض الالتهاب السحائى ونمتلك جميع الأمصال الدكتورة فيديكار البدوى ،مدير عام الطب الوقائي بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، لم نرصد أى إصابات بمرض الالتهاب السحائى بالمحافظة، مؤكدا على توفير كافة الامصال لجميع الأمراض المعدية، ولا يوجد لدينا نقص بها.

وأضافت الدكتورة فيديكار البدوى، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بكفر الشيخ، لـ" اليوم السابع"، أن هناك تعاون بين الصحة والتربية والتعليم، لمتابعة المدارس والطلاب، وإعطاء التلاميذ الطعوم اللازمة ،ولا توجد لدينا أى إصابات بمرض اللتهاب السحائي، مؤكدة أن جميع الامصال والطعوم الخاصة بالأمراض المعدية متوفرة فى كفر الشيخ وبالمجان.

وأكدت مدير عام الطب الوقائى، بكفر الشيخ، لدبنا 11 إدارة طبية يتم توريد الطعوم والامصال لها من مخزن الصيدلة التابع للمديرية، وهناك حملات تجوب المدارس لتطعيم الأطفال، وفى حالة رصد أى حلالة المرض، يتم اتخاذ الإجراءات الإحترازية، لحمية كافة الأطفال والتلاميذ بالمدارس أو بالمنازل.

 

 

 


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مرض الالتهاب السحائي

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