صحة بنى سويف: لا وجود لمرض الالتهاب السحائى بالمحافظة وفرق لرصد الأمراض الوبائية

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، عدم وجود أية حالات مصابة بمرض الالتهاب السحائى بالمحافظة، لافتا إلى أن هناك تفعيل للرصد الإلكترونى عن الأمراض الوبائية والمعدية.

قال الدكتور عبد الناصر حميدة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن فرق رصد الأمراض الوبائية والمعدية بمديرية الصحة مدربة على أعلى مستوى، موضحاً أن مرض الالتهاب السحاءى من الأمراض واجبة الابلاغ الفورى، مشيرا إلى أن الحالات تكون فى بداية الأمر مشتبه بها إلى أن يتم إجراء الفحوصات المعملية لها .

وحول خطة مديرية الصحة فى حال الاشتباه بحالات الإصابة بأى مرض سواء الالتهاب السحائى أو غيره، قال وكيل الصحى ببنى سويف: "فى حال ثبوت وجود آى مرض يتم إجراء تحليل للمريض، كما يتم إعطاء أدوية للمخالطين للحالة"، موضحاً أن أقسام الحميات بالمستشفيات المركزية ومستشفى الحميات بمدينة بنى سويف وأطقمها الطبية والتمريض مدربين على أعلى مستوى للتعامل مع الحالات.