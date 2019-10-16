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صحة الشرقية تبدأ توعوية طلاب المدارس وتستعد لافتتاح عمليات بالقنايات المركزى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:49 م
صحة الشرقية تبدأ توعوية طلاب المدارس وتستعد لافتتاح عمليات بالقنايات المركزى جانب من زيارة وكيل الوزارة
الشرقية - إيمان مهنى

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نفذت مديرية الصحة بالشرقية، ندوة توعية بمدرسة الصنايع بنات بمدينة ههيا بحضور الدكتورة نهى الجمل رئيس قسم الثقافة الصحية بالإدارة الصحية بههيا، ذلك عن الصحة النفسية وصحة المراهقات، والتغذية السليمة فترة المراهقة، ومخاطر الزواج المبكر.

 جاء ذلك فى خطة إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة أمانى مراد، والدكتور شيماء الشيخ بالتنسيق مع مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام بالشرقية بعد توقيع بروتوكول للشراكة لتنفيذ برامج تثقيفية للتوعية الصحية بالمدارس على مستوى المحافظة، لنشر و تكثيف برامج التوعية التثقيفية والصحية المستمرة بمدارس المحافظة للإرتقاء بمستوى الثقافة الصحية للطلاب .

فى سياق آخر، عقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إجتماع لمناقشة تطوير وزيادة الجودة الشاملة بالمعامل التابعة للمديرية بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الوقائي، ومدير إدارة المعامل، ومكافحة العدوى بالمديرية، ومديرة معمل الزقازيق الإقليمى المشترك، ورؤساء أقسام الكلى الصناعى بمستشفيات فاقوس النموذجي، ومنيا القمح، وديرب نجم المركزي، وتم وضع آلية جديدة لسحب العينات لمرضى الغسيل الكلوى من الوحدات وإرسالها إلى المعمل المشترك .

كما تم مناقشة تطوير أقسام الكلى بالمستشفيات من الناحية الفنية ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة وتدريب الفريق الطبى المستمر بهذه الأقسام، والتوعية الصحية المكثفة للمرضى والتغذية السليمة لهم، والاستخدام الأمثل للأدوية، للوصول إلى المعايير الطبية العالمية .

من ناحية أخرى، تستعد مديرية الصحة بالشرقية، لافتتاح جناج عمليات مستشفى القنايات المركزي، خلال أيام مقبلة، و كذلك وحدة للحضانات مقرر دخولها الخدمة فى نوفمبر .

ذكر بيان، ان الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد قام يرافقه الدكتور محمد جزر رئيس مجلس إدارة مستشفى خاص، رشا ندي، محمود عبدالفتاح أعضاء المكتب الفنى بالمديرية بالمرور على مستشفى القنايات المركزى لمتابعة أعمال التطوير التى تتم بالمستشفى والوقوف على التجهيزات النهائية لوحدة العناية المركزة للأطفال وجناح العمليات الجديد وذلك اليوم فى وجود الدكتور ناصر الشافعى مدير المستشفى .

أكدت المستشفي، أنه جارى الإنتهاء من الأعمال بجناح العمليات الجديد فى غضون أيام، وجارى توريد باقى الاستكمالات الخاصة بالتجهيزات الطبية بالعناية المركزة للأطفال من المونيتورات وشاشات المراقبة، ومن المتوقع التشغيل التجريبى للعناية أول نوفمبر القادم .

كما تابع وكيل الوزارة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم الغسيل الكلوى وتم الاطمئنان على المرضي، كما قرر وكيل الوزارة مجازاة عامل بخصم 3 أيام من الراتب لتقصيره فى العمل .

 


الشرقية

اخبار الشرقية

مستشفى القنايات

صحة

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