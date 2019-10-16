صحة الإسكندرية تنشر تقارير طبية وتؤكد: تحاليل عينات الالتهاب السحائى سلبية

الإسكندرية - جاكلين منير

نشرت مديرية الصحة بالإسكندرية على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، التقارير الطبية الخاصة بحالتى اشتبه فى إصابتهما بمرض الالتهاب السحائى بين تلاميذ المدارس بالإسكندرية، وأكدت مديرية الصحة أن نتيجة تحاليل العينات للحالتين للميكروبات المسببة للالتهاب السحائى جاءت سلبية.

ونشرت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، التقرير الطبى الخاص بالطفلة "تولاى إيهاب محمد عوض" التلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة، الصادر عن إحدى المستشفيات الخاصة، والذى يؤكد أن الحالة المشتبه فيها تبين بعد الفحص الإكلينيكى والمعملى عدم إصابتها بالالتهاب السحائى، وإصابتها بالتهاب دماغى غير معدى نتيجة إصابتها بفيروس معوى (إنتيروفيروس).

وناشدت المديرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والرجوع إلى السلطات الصحية المختصة للحصول على المعلومات الصحية السليمة.

من جانبه ، أكد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإسكندرية لم تسجل أى حالة لالتهاب السحائى، وأن الحالات المشتبه بها، تم فحصها وكل حالة لها تشخيص مختلف ولم تسجل المديرية أى حالة التهاب سحائى إلى الآن.

وتداول البعض أنباء عن ظهور مرض الالتهاب السحائى بين طلاب بعض مدارس الإسكندرية، وأثار تداول تلك الأخبار حالة من القلق بين أولياء الأمور بالإسكندرية.

التقرير المنشور على صفحة مديرية صحة الإسكندرية

التقرير المنشور على صفحة مديرية صحة الإسكندرية