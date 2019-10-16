"صحة الأقصر": أدوية الإلتهاب السحائى متوفرة.. وليس لدينا حالات مصابة

الأقصر - أحمد مرعى

صرح الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لا توجد حالات مصابة بالالتهاب السحائي بمحافظة الأقصر نهائياً، حيث يتم تنظيم حملات التوعية في كافة الوحدات الصحية.

وأضاف مدير الطب الوقائي في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المديرية توفر كافة الأدوية والامصال اللازمة للمريض حال ظهور حالات بجانب العلاج الوقائي للمخالطين للمريض، كما أنه توجد غرف عزل مجهزة علي أعلي مستوي بمستشفيات الحميات لاستقبال أية حالات فور ظهورها وتقديم العلاج اللازم لها.

فيما قال الدكتور محمد النوبي نائب مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يتم تنظيم حملات التوعية المكثفة بصورة دورية في كافة الوحدات الصحية للتوعية بالامراض المختلفة ومنها الالتهاب السحائي للتعرف علي أعراضها والتدخل الفوري لعلاجها.

وأضاف الدكتور محمد النوبي لليوم السابع، أنه من ضمن نصائح الوقاية، ضرورة غسيل الأيدي بالماء والصابون بصورة متكررة، وتنظيف الفم والأنف بالمناديل الورقية، وابعاد اليدين عن الفم والأنف والعينين، وتنظيف الأسطح والأرضيات يومياً لحماية الأسرة بالكامل، والتزام المنزل حال الإصابة بالانفلونزا، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وضرورة تناول الخضر والفاكهة بجانب شرب السوائل والينسون لحماية الجسم.