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صباح الأحمد.. أمير الكويت يشكر المواطنين على احتفائهم بعودته

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:51 م
صباح الأحمد.. أمير الكويت يشكر المواطنين على احتفائهم بعودته الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
محمد عبد المجيد

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أعرب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، عن بالغ شكره لإخوانه وأبنائه المواطنين الكرام وللمقيمين على أرض الكويت، على ما عبروا عنه جميعاً من صادق المشاعر وما أبدوه من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بكل أريحية وإخلاص، و ذلك بعودته بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة، مستذكراً المتابعة الحثيثة للاطمئنان على صحته من قبل الجميع، مما سبب السعادة له، مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة بتلاحمها وسجاياها الحميدة التى يتسم بها الشعب الكويتى ويتمسك بها.
 
ووفقا لموقع الجريدة الكويتية، جدد صباح الأحمد أمير الكويت، جزيل شكره وامتنانه لإخوانه من قادة الدول العربية الشقيقة والصديقة، على تواصلهم المستمر والمقدر للاطمئنان على صحته، وعلى ما عبروا عنه خلال هذا التواصل من طيب المشاعر وصادق التمنيات، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز، وأن يديم عليه نعمة الأمن والرخاء والازدهار، وأن يوفق الجميع لكل ما فيه خيره ورفعته وإعلاء شأنه.
 
 

الكويت

صباح الاحمد

امير الكويت

الشعب الكويتى

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