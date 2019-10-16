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شلمبرجير: مشروع البوابة الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية يضخ استثمارات جديدة بمصر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 09:10 م
شلمبرجير: مشروع البوابة الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية يضخ استثمارات جديدة بمصر صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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أشاد  كريم بدوى الرئيس الإقليمى لشركة شلمبرجير بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، الذى يعمل على تشجيع الاستثمار وتزليل العقبات أمام المستثمرين بطريقة علمية وعملية، مشيرا إلى حرص شركته على تعزيز التعاون مع مصر فى الاستثمار فى العنصر البشرى، ودعم عمليات التحول الرقمى، إضافة إلى أنشطتها فى مجال الخدمات الفنية الخاصة بحقول إنتاج البترول والغاز.
 
وأوضح بدوى، خلال جلسة البحث والاستكشاف فى عصر التحول الرقمى، بمؤتمر موك أهمية مشروع بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف، الذى يتماشى مع الاتجاه العالمى لدعم التحول الرقمى، ويتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية للبحث عن الثروات البترولية، والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار بما يدفع الشركات البترولية العالمية إلى ضخ استثمارات جديدة لها في مصر.
 
وأشار بدوى، إلى أن المناخ الاستثمارى الذى تشهده مصر حاليا يسعى إلى الحفاظ على مصالح جميع الأطراف لأن الحكومة المصرية أصبحت مدركة أن مثل هذا القدر من التعاون سيؤدى إلى زيادة معدلات الإنتاج وخلق بيئة استثمارية ناجحة، كما لفت إلى أن قوة الشركات تقاس بمدى قدرتها على اتخاذ القرار الصحيح فى الوقت المناسب وهذا يعتمد على دقة المعلومات المتاحة وسرعة تحديثها مع الحفاظ على أمان وسرية المعلومات، وهذا ما تحققه البوابة الجديدة سواء فيما يخص تاريخ مناطق الاستكشاف أوالتكنولوجيا المستخدمة فيها أوالشركات التى سبق لها العمل فى مناطق الامتياز ومدى نجاح عمليات الاستكشاف، مما يقلل مخاطر الاستثمار ويحقق الخبرة من الدروس المستفادة من خلال بوابة معلوماتية سهلة الاستخدام تحقق الفهم المشترك بين جميع الأطراف.
 
يذكر أنه تم تخصيص إحدى جلسات المؤتمر لعرض أبحاث تهتم بالاستكشاف فى البحر الأحمر والذى توليه وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماما خاصا من أجل وضعه على خريطة الاستكشاف العالمية، بدأت بتنفيذ المشروع المشترك لتجميع بيانات جيوفيزيقية مع شركتي "شلمبرجير وتى جي اس" مرورا بطرح المزايدة العالمية لعام 2019 والتى تم إغلاقها مؤخرا وجارى تقييم نتائجها.
 

البترول

الغاز

البحث والاستكشاف

طرح المزايدات العالمية

البحر المتوسط

غرب المتوسط

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