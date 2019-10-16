شكرى يبحث مع مستشار حكومة ليتوانيا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

كتب: أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، مستشار حكومة جمهورية ليتوانيا "ألجيرداس ستونتشايتس"، حيث تناول الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وليتوانيا فى كافة المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استهل اللقاء بالإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مشيداً بما شهدته العلاقات الثنائية من تطورات إيجابية، ولاسيما ارتفاع وتيرة الزيارات المتبادلة، وانعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين على المستوى الوزارى خلال زيارته الحالية.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبرانى والزراعة، وذلك بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجارى، ورفع معدل الاستثمارات.

وفِى هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى ومناخ الاستثمار فى مصر، داعيا إلى استفادة الشركات الليتوانية بالفرص المتاحة فى السوق المصرى، كما نوه شكرى بأهمية العمل على تنمية العلاقات السياحية بين الدولتين، على ضوء تصدر مصر لقائمة المقاصد السياحية للمواطن الليتوانى.

وفى ختام تصريحاته، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن "ستونتشايتس" أشاد خلال اللقاء بالنجاحات المصرية على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكداً تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر فى كافة المجالات، كما أثنى على الجهود المصرية لمكافحة ظاهرتى الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن دور مصر في تعزيز الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا.