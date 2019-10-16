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شعبة السياحة والطيران تهدى درع الغرفة التجارية بالإسكندرية لمحافظ مطروح

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 05:21 م
شعبة السياحة والطيران تهدى درع الغرفة التجارية بالإسكندرية لمحافظ مطروح شعبة السياحة والطيران تهدى درع الغرفة التجارية بالإسكندرية لمحافظ مطروح
الإسكندرية أسماء على بدر

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أهدت شعبة السياحة والطيران للغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، درع الغرفة التجارية للواء مجدى الغربلي، محافظ مطروح، تقديرا لجهوده فى المحافظة منذ توليه المنصب.

 

وقال إيهاب الجندي، عضو مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران، إن زيارة أعضاء الشعبة التابعة للغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، جاءت فى إطار المبادرة التى أطلقتها الشعبة لتنشيط السياحة الداخلية فى مصر.

 

وأضاف الجندي، أن اولى فاعليات المبادرة التى أطلقتها هى زيارة واحة سيوة لتسليط الضوء عليها وعلى المعالم الجمالية بها، من أجل تنشيط السياحة الداخلية بها.

 

وقال اللواء مجدى الغربلي، محافظ مطروح، "إننا استطعنا خلال الفترة القصيرة الماضية تخطى العديد من المعوقات التى كانت تعوق الحركة سواء فى طريق الرئيسى والصرف الصحي".

 

وأضاف أن هناك خطة من قبل محافظة مطروح بالاهتمام بالسياحة فى سيوة، والعمل على إزالة المعوقات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نسبة اشغالات الفنادق فى سيوة تصل إلى 100% نظرا لكونها تتمتع بجمال الطبيعة فى الصيف والشتاء.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

الغرفه التجاريه

شعبه السياحة

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