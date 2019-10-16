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شرب ماء الليمون يساعد في إنقاص الوزن .. لهذا السبب

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:00 ص
شرب ماء الليمون يساعد في إنقاص الوزن .. لهذا السبب ماء الليمون
كتبت فاطمة خليل

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كثيرٌ من الناس يشربون ماء الليمون فى الصباح على معدة فارغة ليساعدهم على إنقاص الوزن، ولكن هل شرب ماء الليمون يساعد حقاً فى إنقاص الوزن أم لا..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

ووفقاً لموقع "تايمز أوف أنديا" إذا كنت تستخدم هذا المشروب كبديل للمشروبات المليئة بالسعرات الحرارية أو عصائر الفاكهة المصنعة أو المضاف لها السكر، فقد يساعدك ذلك على إنقاص الوزن.

وماء الليمون يساعد في الحفاظ على رطوبتك، وترطيب الجسم فهو يعتبر عنصر هام لفقدان الوزن، وذلك لأن الجسم يفسر أحيانًا العطش على أنه جوع، وبالتالي ينتهي بنا الأمر بتناول أكثر من الكمية المطلوبة من السعرات الحرارية.

ماء الليمون 1
ماء الليمون 

ووجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية السريرية والتغذية أن البوليفينول (مركبات نباتية، تعمل مثل مضادات الأكسدة) الموجودة في عصير الليمون، وكذلك قشرته ، يمكن أن يحفز الكبد لحرق الدهون.

يمكن أن يساعد ماء الليمون في الواقع في الحد من تضخم البطن أو الانتفاخ، لأنه يعمل على إدرار البول لكن إذا كنت تعاني من الانتفاخ لفترة طويلة، فقد لا يساعد ماء الليمون فى علاج الانتفاخ .

لا يوجد مشروب يمكن أن يساعدك بطريقة سحرية في إنقاص وزنك، لذا يجب أن تأكل جيدًا وأن تتبع نظام غذائى من أجل إنقاص الوزن بطريقة صحية ودائمة.

ماء الليمون
ماء الليمون

فوائد ماء الليمون

ماء الليمون

فوائد الليمون

فوائد شرب الليمون

الليمون

عصائر

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