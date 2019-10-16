شاومى تطلق Redmi Note 8 فى السوق المصرى.. شاهد التفاصيل

كتبت: هبة السيد

أعلنت شركة شاومى المتخصصة إطلاق هواتفهاRedmi Note 8 Pro وRedmi Note 8 و Redmi 8و Redmi 8Aفى مصر، بعد إطلاقها لأول مرة الصين، وأتاحت الشركة الصينية هذه الهواتف للحجز المسبق يوم 15 أكتوبر الجارى، ويقدم اليوم السابع أهم ما تتضمنه هذه الهواتف فى نقاط:

Redmi Note 8 Pro

يأتى مدعوما بكاميرا بدقة 64 ميجابكسل، ويتضمن كاميرا رباعية، بـ4 عدسات عالية الدقة، وتستخدم أيضًا تقنية Super Pixel لدمج أربعة بكسلات فى بكسل واحد كبير حجمه 1.6 مايكرومتر للحصول على مزيد من الضوء لالتقاط صور ليلية ساطعة.

ويأتى الهاتف مع كاميرا بدقة 8 ميجابكسل ذات زاوية شديدة الاتساع urtla-wide angle ومجال رؤية يبلغ 120 درجة، وأيضًا كاميرا macro بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب، ومستشعر عمق depth بدقة 2 ميجابكسل.

الهاتف مزودًا بشاشة Dot Drop كبيرة بحجم 6.53 بوصة وبدقة FHD+، وتحتل الشاشة نسبة 91.4% من واجهة الجهاز.

ويحتوى هاتف Redmi Note 8 Proعلى بطارية تبلغ سعتها 4500 مللى أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

Redmi Note 8

ويحتوى الهاتف على كاميرا رباعية فى الجهة الخلفية، و كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل.

يتضمن الهاتف كاميرا سيلفى بدقة 13 ميجابكسل كما أنه مود بشاشة Dot Drop بحجم 6.3 بوصة، ويعمل الهاتف بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 665ومزود ببطارية تبلغ سعتها 4000 مللى أمبير ويدعم الشحن بقوة 18 وات، ويتوافر الهاتف بثلاث نسخ: 3GB+32GB / 4GB+64GB / 4GB+128GB.

Redmi 8 and Redmi 8A

يأتى كل من هاتف Redmi 8 وهاتف Redmi 8A بشاشة Dot Drop قياس 6.22 بوصة (15.8 سم) بدقة HD+، ويأتى كل من هاتف Redmi 8 وهاتف Redmi 8A مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير تدوم ليومين، ويدعم كلاهما الشحن السريع بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C يوجد شاحن سريع بقوة 10 وات داخل علبة الهاتف، ومعالج Qualcomm Snapdragon 439 ثمانى النواة.

ويحتوى كل هاتف على فتحة لشريحتى SIM بالإضافة إلى فتحة مخصصة لشريحة microSD تتيح زيادة سعة التخزين حتى 512 جيجابايت.

وبتضمن كل من Redmi 8 و Redmi 8Aبكاميرا بدقة 12 ميجابكسل مثالية لالتقاط الصور اليومية، وستتوافر النسخة 3GB+32GB .