شاهد.. عروض تحطيب وتنورة خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمى فى أسيوط

أسيوط – ضحا صالح

شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط الاحتفال السنوى الذى تقيمه الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمى 2019 تحت شعار "السياحة والوظائف.. مستقبل أفضل للجميع"، وذلك بمرسى حورس السياحى بحديقة الفردوس بحى شرق.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعثمان الحسينى مدير عام الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحى ورمضان عثمان مدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وبعض رجال الدين الإسلامى والمسيحى ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والشخصيات العامة والعشرات من أهالى المحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إن مصر شهدت تنمية حقيقية وتطورًا كبيرًا فى قطاع السياحة وزادت عائدات مصر منها معلنًا دعمه الكامل للنهوض بالقطاع السياحى بالمحافظة وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والتى تتمثل فى دير السيدة العذراء مريم بدير درنكه ودير المحرق بالقوصية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من وزارة الآثار لرفع كفاءة قصر ألكسان تمهيدًا لافتتاحه ليكون متحفًا قوميًا للمحافظة والتنسيق مع وزارة الآثار لرفع كفاءة باقى المواقع الأثرية بمختلف مراكز المحافظة فضلًا عن فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين وبخاصة افتتاح ممشى أهل أسيوط ليكون متنفسًا للمواطنين يضاف إلى حدائق ومتنزهات المحافظة والمراسى السياحية بها.

وبدأت الاحتفالية بتفقد معرض الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى والهيئة المصرية من مطبوعات ومواد دعائية للترويج السياحى بالمحافظة وخرائط سياحية لمختلف الأماكن السياحية والأثرية بمصر ثم تفقد المحافظ ومرافقوه معروضات كلية العلوم بجامعة الأزهر ومعروضات الأعمال الفنية والفنون التشكيلية واليدوية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ثم تم استكمال فعاليات الاحتفال بكلمة لمدير الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى تحدث فيها عن التطور والنهضة التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر ودور الهيئة فى الترويج للأماكن السياحية بالمحافظة ثم كلمة عثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى والتى أشار فيها إلى إنجازات محافظ أسيوط فى الترويج السياحى للمناطق الأثرية والسياحية بالتنسيق مع كافة القطاعات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وتنفيذ برامج تنمية الوعى الثقافى والتنشيط السياحى.

وتم خلال الاحتفال عرض لفيلم تسجيلى عن أنشطة الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى والفعاليات والمبادرات التى نظمتها الهيئة من ندوات ورحلات ولقاءات وبروتوكولات تم توقيعها مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية ثم عرض لبعض فقرات فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية وعروض التحطيب والتنورة ثم عرض فنى لفرقة ذوى الاحتياجات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة.

واختتم الحفل بتكريم الرواد والمتميزين فى فعاليات ومبادرات الهيئة الإقيليمية للتنشيط السياحى وتم منحهم شهادات التقدير كما تم توجيه الشكر للقائمين على مرسى حورس السياحى على التنظيم الجيد واستضافة فعاليات الاحتفال على ضفاف نهر النيل.



الاحتفال بيوم السياحة العالمي



الاحتفال بيوم السياحة العالمي



الاحتفال بيوم السياحة العالمي



الاحتفال بيوم السياحة العالمي



الاحتفال بيوم السياحة العالمي



الاحتفال بيوم السياحة العالمي



الاحتفال بيوم السياحة العالمي



الاحتفال بيوم السياحة العالمي



الاحتفال بيوم السياحة العالمي