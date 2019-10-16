شاهد.. انشاءات وحدات إسكان قرية حماطه بمرسى علم بتكلفة 17 مليون جنيه

البحر الأحمر - عماد عرفة

يسابق جهاز الأسكات والتعمير، بمحافظة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من أعمال الانشاءات بوحدات الأسكان البدوية، بقرية حماطة جنوب مرسى علم، حيث يتم إنشاء 48 وحدة سكنية بدوية لأهالى القرية.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، أنه يجرى إنشاء 48 وحدة سكن بدوى، ومركز شباب بقرية حماطه، بتكلفة 16 مليون و800 ألف جنيه والذى ينتهى الأعمال منها بنهاية شهر يناير 2019م .

وأكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها، أنه تم تسليم 32 وحدة سكنية بمساحة 225 متر للوحدة، وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه كمرحلة أولى لأهالى قرية حماطة التابعة إداريا لمدينة مرسى علم.

وأوضحت أن الدولة تسعى جاهدة إلى إنشاء المزيد من الوحدات السكنية لجميع الأهالى فى المناطق الجنوبية اعترافا ً منها بحق الأهالى فى الحصول على وحدة سكنية ملائمة ومدعمة من قِبل الدولة .

وحدات الاسكان البدوى بحماطه

مبنى مركز شباب حماطه

البدء فى أعمال التشطيبات بالوحدات