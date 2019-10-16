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شاهد.. الإيرانيون يدهسون علم تركيا بأقدامهم احتجاجا على العدوان التركى بسوريا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:03 ص
شاهد.. الإيرانيون يدهسون علم تركيا بأقدامهم احتجاجا على العدوان التركى بسوريا العلم التركى يدهسه المارة فى إيران
كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

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لجأ متجر فى إيران إلى وضع علم تركيا على أرضيته فى الداخله والخارج احتجاجا على العدوان التركى الغاشم على سوريا وقتل المئآت من المدنيين منذ الأربعاء الماضى.

ونشر نشطاء من إيران مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، يظهر العلم التركى ملصق على الأرض داخل وخارج أرضية المتجر ويدهسه المارة.

ورفضت إيران العملية العسكرية التركية فى شمال سوريا، وطالبت الخارجية الرئيس رجب طيب أردوغان بالانسحاب فرورا من سوريا.

وأظهرت مقاطع فيديو على تويتر، تنديد محتجين إيرانيين الأسبوع الماضى أمام مقر السفارة التركية بالعاصمة طهران بالعدوان التركى وكتابات شعارات تدعو أنقرة بإيقاف الحرب.

 

 


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