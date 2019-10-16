س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الديدان الدبوسية وطرق العدوى

كتبت فاطمة خليل

الديدان الدبوسية أو الخيطية هي ديدان طفيلية صغيرة تصيب الأمعاء الغليظة وتظهر في البراز، وهى من المشاكل الصحية الشائعة لدى الأطفال، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على الديدان الدبوسية وطرق انتقال العدوى، وفقاً لموقع Doctor.



الديدان

س: ما هي الديدان الدبوسية؟



الدودة الخيطية أو الدبوسية هي دودة طفيلية تصيب أمعاء البشر، يمكن أن يصاب بها كل من الأطفال والبالغين، على الرغم من أن معظم الإصابات في الأطفال.

تبدو وكأنها قطع صغيرة من الخيط الأبيض، لذا تسمى الدودة الخيطية، عادةً ما تكون الأعراض الأولى هي الحكة الشرجية أو المهبلية، قد تلاحظ أيضًا الديدان حول فتحة الشرج لدى طفلك أو في براز طفلك.

س: كيف تنتشر عدوى الدودة الدبوسية؟



يتم تمرير الدودة الدبوسية من شخص لآخر وعادة ما تنتشر عن طريق أصابع الأطفال، حيث تضع الديدان "الأنثى" بيضها على جلد الشخص حول فتحة الشرج، هذا يؤدي إلى الحكة والخدش في المنطقة، ثم يؤدي إلى نقل البيض على الأصابع.

يمكن بعد ذلك تمرير البيض عن طريق الاتصال المباشر، أو من خلال مشاركة اللعب والأقلام والأغذية، والنظافة الجيدة ضرورية لمنع انتشار العدوى - بما في ذلك غسل اليدين والغسل تحت الأظافر قبل الأكل وبعد زيارة المرحاض.

يمكن أن يعيش البيض في الغبار لمدة أسبوعين، مما قد يؤدي إلى الإصابة عن طريق استنشاق هذا الغبار.



عدوى الديدان الدبوسية

س: ما أعراض الدودة الدبوسية ؟



تبدأ الدودة الخيطية بالحكة حول فتحة الشرج، وعادة في الليل.

بدون علاج ، قد تؤدي الدودة الخيطية إلى التهاب المهبل عند الفتيات والنساء.

يمكنك غالبًا مشاهدة الدودة الخيطية، الدودة التي تشبه الخيط 1 سم ، وهي تتلوى في براز طفلك.

س: ما علاج الديدان الخيطية ؟



يجب علاج الأطفال أو البالغين المصابين في أسرع وقت ممكن، ويمكن تنال أدوية تحتوى على مادة "الميبيندازول".

إذا تركت الديدان الخيطية دون علاج، فستتمكن من البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى ستة أسابيع، لكن بيض الديدان الخيطية يمكن أن يطيل المشكلة أكثر.

س: ما طرق الوقاية من الديدان الدبوسية ؟



الطريقة الوحيدة للقضاء على دورة حياة الديدان الدبوسية بشكل كامل هي من خلال النظافة الجيدة، لذا تأكد أن الأسرة بأكملها تغسل أيديها بانتظام.