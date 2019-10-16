"سي إن إن" تسلط الضوء على السياحة الاستشفائية بفيلم قصير عن اليوجا فى الأقصر

كتبت آمال رسلان

عرضت قناة CNN فيلما قصيرا خلال فقرة Travel Trends (اتجاهات السفر) التى تذاع فى برنامج غرفة الأخبارCNN Newsroom وهو واحد من أهم وأكثر البرامج مشاهدة على القناة، يروج لنوع جديد من السياحة في مصر وهو اليوجا المصرية أو يوجا كيميت Kemetic Yoga والذي يندرج تحت منتج السياحة الاستشفائية Wellness Tourism والذى قامت الشبكة العالمية CNN بتصويره فى مدينة الأقصر بالتعاون مع وزارة السياحة.

وخلال الفيلم تحدثت سارة وزلي واحدة من أشهر مدربي اليوجا في العالم والمتخصصة في يوجا كيميت أو اليوجا المصرية، والتي جاءت الى مصر عام 2017 لدراسة ممارسة هذا النوع من اليوجا، وأشار الفيلم الى تنامي الاهتمام العالمي بالسياحة الاستشفائية، وأن مصر أصبحت تجذب المهتمين برياضة اليوجا حول العالم.

كما أشارت وزلي خلال الفقرة الى أن اليوجا هي رياضة للروح والجسد، وأن معبد الكرنك مليء بالروحانيات وبالطاقة الإيجابية التي تدعو إلى الهدوء والسكينة، وقالت أنها منذ أن جاءت إلى مصر لدراسة هذا النوع من اليوجا لم تغادرها.

وأوضحت وزلى أن يوجا كيميت تعود الى واحدة من أقدم الحضارات في العالم وهي الحضارة المصرية القديمة، وأن اسمها مأخوذ من اسم مصر القديمة وهو "كيميت"، وهي تنافس بقوة اليوجا الهندية، وهي عبارة عن مجموعة من الحركات الجسدية ممزوجة بالتنفس العميق والتأمل.

وأضافت أن هذا النوع من اليوجا Kemetic Yoga تم تطويره من خلال دراسة وترجمة وتفسير النصوص الهيلوغليفية والصور الموجودة على جدران المعابد المصرية القديمة التي تظهر فيها بعض الحركات الخاصة بممارسة رياضة اليوجا.

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى أن مصر تتمتع بتنوع في منتجاتها السياحية ليس له مثيل، وأن هذا الفيلم الذي أذاعته قناة CNN يسلط الضوء على ما تقدمة مصر للعالم ليس فقط من إرث حضاري وثقافي ولكن من رياضة وروحانيات وأنشطة حديثة مثل اليوجا، مؤكدة أن تاريخ مصر القديم لايزال يبهر العالم، وهو تاريخ الإنسانية كلها.

وأوضحت أن اتجاهات السفر قد تغيرت وأصبح السائح وهو يضع خطط سفره يبحث عن الأماكن التي يجد بها تجربة جديدة غنية تثري حياته، ومصر تقدم للعالم مزيج فريد يجمع بين الروحانية والطاقة الإيجابية والطبيعة الخلابة.

وقالت الوزيرة أن هذا يأتي تماشيا مع رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بالأماكن السياحية People and Places ، كما أنه يتماشى مع أحد عناصر محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وهو إلقاء الضوء على المناطق السياحية المختلفة في مصر وإبراز ميزاتها التنافسية وخصائصها من خلال Branding by Destination، بالإضافة إلى سعي وزارة السياحة للترويج للمنتجات السياحية المختلفة في مصر.

وكانت قناة CNN قد عرضت أيضا في أغسطس الماضي في فقرة) Travel Trends اتجاهات السفر) فيلما للترويج لسياحة المغامرات في مصر، والذي قامت الشبكة العالمية بتصويره في "درب البحر الأحمر"، Red Sea Mountain Trail وهي المرة الأولى التي يتم التصوير فيها في هذا الدرب الجديد.

كما قامت شبكة CNN العالمية ببث الحوار الذي أجرته مع مغني الراب الأمريكي الشهير "راس" Russ من مدينة العالمين الجديدة خلال الحفل الذى أحياه يوم ٢ اغسطس الماضى، وذلك فى برنامج "غرفة الاخبار" CNN Newsroom، وقد ظهر على الشاشة خلال الحوار هاشتاج #MyEgypt والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع CNN لتقديم حكايات مختلفة عن مصر من خلال تجارب السائحين.

وتجدر الإشارة الي أن وزارة السياحة أقامت احتفالية للإعلان عن شراكتها مع ال CNN في مايو الماضي لتنفيذ حملة سياحية دولية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر تجمع بين الصورة وحكاية المكان باستخدام تقنيات الترويج الحديثة، وذلك من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لشبكةCNN .

وخلال هذه الاحتفالية تم عرض فيلما عن البرامج المختلفة التي ستعرض علي الشبكة خلال العام الجاري وكان منها تسليط الضوء علي بعض الأنشطة ومنها اليوجا.