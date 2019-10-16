سويسرا تلغى 50 رحلة وسط مخاوف بشأن سلامة طائراتها من طراز " إيرباص- إيه 220"

لندن (أ ش أ)

ألغت الخطوط الجوية السويسرية ما لايقل عن خمسين من رحلاتها المقررة اليوم الأربعاء، وذلك بعد وقف تحليق كامل أسطول طائراتها من طراز "إيرباص - إيه 220".

وجاء قرار الشركة بوقف تحليق طائراتها من هذا الطراز، عقب تعرض ثلاث رحلات مختلفة لهذه الطائرات لعطل فى المحرك، خلال تحليقها بين مطارى (جنيف) و"هيثرو" فى (لندن).

وقالت الشركة - فى بيان للمسافرين - نشرته صحيفة " الاندبندنت " البريطانية على موقعها الإلكترونى - إن عمليات الفحص الفنية المستمرة حاليا لعدد من الطائرات ستحد من عملياتها الجوية، ونتيجة لذلك سيتم إلغاء العديد من الرحلات .

وتعد الخطوط الجوية السويسرية أكبر مشغل لطائرات "إيرباص إيه 220" حيث يضم أسطولها 29 طائرة من هذا الطراز، وأوقفت تحليقها جميعا أمس /الثلاثاء/ بعد أن تعطل محرك الطائرة خلال رحلة متجهة من مطار "هيثرو" فى (لندن) إلى مطار (جنيف )، وهبطت الطائرة اضطراريا فى مطار شارل دى جول فى العاصمة الفرنسية (باريس ) .

يذكر أنه سبق أن تعطل المحرك خلال رحلتين أخريين بين (جنيف ) و"هيثرو" إحداهما فى 25 يوليو الماضى، والأخرى فى 16 سبتمبر الماضي، حيث عزيت المشكلة التقنية فى الرحلات الثلاث إلى محركات الطائرات من طراز "برات آند ويتني".

وكانت "هيئة السلامة " الفرنسية قد وصفت الحادث أمس بأنه "خطير"، وقالت إن مجلس سلامة النقل الوطنى فى الولايات المتحدة تسلم تقريرا بشأن الحادث.