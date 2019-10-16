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سوريا الديمقراطية:جيش الاحتلال التركى يستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 07:22 م
سوريا الديمقراطية:جيش الاحتلال التركى يستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين أردوغان واستهداف المدنيين في سوريا
كتب: أحمد جمعة

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اتهمت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، استخدام جيش الاحتلال التركى لأسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين السوريين شمال البلاد، مشيرة إلى استخدام الأتراك للفوسفور والنابالم الحارق ضد المواطنين شمال البلاد.

وقالت سوريا الديمقراطية فى بيان صحفى، إن استخدام أنقرة لأسلحة محرمة دوليا ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقة بشكل كبير، مشيرة إلى أن أنقرة تنتهك بشكل صارخ للقانون والمواثيق الدولية فى عدوانها على مدينة رأس العين.

وناشدت سوريا الديمقراطية الرأي العام العالمي وكذلك المؤسسات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة بالتحرك لإيقاف هذه التجاوزات التركية الخطيرة والحد من هذا الهجوم الفاشي فإننا ندعو العالم أجمع لفتح تحقيق رسمي ودولي حيال هذه الانتهاكات والممارسات اللاأخلاقية واستخدام الأسلحة المحرمة.

وأشارت سوريا الديمقراطية، إلى ان صمت العالم سوف يدفع أردوغان لارتكاب مجازر كما فعل سابقاً في عفرين وعموم المناطق التي يطولها يد العدوان التركي.

 


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