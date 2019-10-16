سقوط صاحب محل بقالة بحوزته 804 كيلوجرامات زيت طعام مجهول المصدر بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن ، من القبض على صاحب محل بقالة بدون ترخيص وبحوزته 804 كيلو زيت طعام مجهول المصدر بحلوان، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفادة تمكن ضباط مباحث إدارة التموين بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط "ا. م"، 42 سنة، مسئول عن محل بقالة" بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المحل بدون ترخيص، وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية (زيت طعام) مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على 804 كيلو زيت طعام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.