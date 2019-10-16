سفير بيلاروسيا الجديد يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع مصر

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أكد سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا الجديد لدى مصر حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات .

جاء ذلك خلال استقبال السفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية لسفير بيلاروسيا الذى قدم له نسخة من أوراق اعتماده.

وذكر بيان وزعته سفارة بيلاروسيا بالقاهرة أن كلا الجانبين ناقشا القضايا الرئيسية فى جدول الأعمال وأكدا على الاستعداد المتبادل للعمل من أجل تعزيز التعاون الثنائى مشيدين بالإنجازات التى تحققت بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وأوضح البيان أن السفير الجديد كان قد شغل منصب سكرتير ثالث فى سفارة بيلاروسيا فى اليابان خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2000 ثم سكرتير ثان فى إدارة آسيا و أفريقيا بالخارجية البيلاروسية خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2003 وبعدها سكرتير أول بالسفارة فى اليابان من عام 2003 إلى عام 2007 ثم مستشار بإدارة آسيا وأفريقيا خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2010 ثم مستشار فى السفارة فى إسرائيل خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2011 .

وأضاف البيان، أن السفير تيرتنتييف عمل مستشارا لسفارة بيلاروسيا باليابان من عام 2011 إلى عام 2015 ثم مديرا لإدارة أفريقيا بالخارجية البيلاروسية خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2016 ثم مديرا لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018 وأخيرا مديرا لإدارة آسيا وأستراليا وأوقيانوسيا بالخارجية البيلاروسية عام 2018 مشيرا إلى أن السفير الجديد يجيد التحدث باللغة الانجليزية والألمانية واليابانية.