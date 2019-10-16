سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

سفير بيلاروسيا الجديد يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع مصر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:35 ص
سفير بيلاروسيا الجديد يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع مصر الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا الجديد لدى مصر حرص بلاده على دعم وتطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات .

جاء ذلك خلال استقبال السفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية لسفير بيلاروسيا الذى قدم له نسخة من أوراق اعتماده.

وذكر بيان وزعته سفارة بيلاروسيا بالقاهرة أن كلا الجانبين ناقشا القضايا الرئيسية فى جدول الأعمال وأكدا على الاستعداد المتبادل للعمل من أجل تعزيز التعاون الثنائى مشيدين بالإنجازات التى تحققت بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وأوضح البيان أن السفير الجديد كان قد شغل منصب سكرتير ثالث فى سفارة بيلاروسيا فى اليابان خلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2000 ثم سكرتير ثان فى إدارة آسيا و أفريقيا بالخارجية البيلاروسية خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2003 وبعدها سكرتير أول بالسفارة فى اليابان من عام 2003 إلى عام 2007 ثم مستشار بإدارة آسيا وأفريقيا خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2010 ثم مستشار فى السفارة فى إسرائيل خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2011 .

وأضاف البيان، أن السفير تيرتنتييف عمل مستشارا لسفارة بيلاروسيا باليابان من عام 2011 إلى عام 2015 ثم مديرا لإدارة أفريقيا بالخارجية البيلاروسية خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2016 ثم مديرا لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018 وأخيرا مديرا لإدارة آسيا وأستراليا وأوقيانوسيا بالخارجية البيلاروسية عام 2018 مشيرا إلى أن السفير الجديد يجيد التحدث باللغة الانجليزية والألمانية واليابانية.

 


بيلاروسيا

العلاقات المصريه البيلاروسيه

سفير بيلاروسيا

سيرجى تيرتنتييف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التعليم: اليوم إعلان النتيجة النهائية للمقبولين بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

تعرف على مباريات الجولة الرابعة للدوري بعد تأجيل قمة الأهلى والزمالك

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

صور..الشتا وبلاويه واللى بيجرا فيه.. المرور يجهز غرف عمليات لمنع حوادث الشبورة.. نشر الخدمات وسيارت الإغاثة على الطرق.. وكاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات على مدار الـ 24 ساعة.. وتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مصر تعرض حصاد 3 سنوات من الإصلاح الاقتصادى أمام العالم فى اجتماعات صندوق النقد الدولى.. فعاليات دولية لجذب الاستثمار وحوار مع صناع القرار الاقتصادى عالميا.. وإشادة متواصلة بتقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

مذكرة لرئيس البرلمان لعرض فيلم الممر بجلسة عامة وتكريم أبطاله تحت القبة

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

فيديو معلوماتى.. مستقبل جديد للتعليم الفنى بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

انطلاق المباحثات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى جوبا

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

يوم الأغذية العالمى.. العالم يهدر طعاما بـ1 تريليون دولار.. اعرف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

الكهرباء تدرس تركيب عدادات مسبوقة الدفع بالقرى لإنهاء مشاكل الفواتير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة