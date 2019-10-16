رئيس مصلحة الضرائب: خطة تطوير المصلحة تتضمن 5 محاور أبرزها القانون الموحد

كتب عبد الحليم سالم

أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل 5 محاور رئيسية يتم العمل عليها، وهى إعادة هندسة وتطوير الإجراءات والتشريعات ورفع كفاءة العنصر البشرى، وتحسين بيئة العمل والتوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة.

وجاء ذلك خلال لقاء لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الامريكية اليوم .

أضاف حسين، أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في العمل على المحاور الخمسة، ولا سيما الاهتمام بشكل كبير بالعنصر البشرى، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتضمن بقية القوانين وقاربنا على صدور أول نسخة منه بعد نقاش مجتمعي كبير، موصحا أن القانون القديم شهد أكثر من 40 تعديلا وهى تعديلات لا تكفى لذلك كان الاتجاه لعمل قانون جديد.

وكشف رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم قريبا التعاقد مع شركة لعمل الفاتورة الإلكترونية، بعد التعاقد مع شركة لميكنة العمليات الضريبية، بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية .