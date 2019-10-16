رئيس جامعة أسوان يعقد لقاء تنسيقى استعدادًا لأسبوع الجامعات الأفريقية

عقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، بمحافظة أسوان ،استعدادًا لتنظيم أسبوع الجامعات الأفريقية الأول، الذي يقام خلال الفترة من 19 الي 25 أكتوبر الحالي .

وأكد رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، أن الاجتماع تناول كافة الترتيبات اللازمة لنجاح تنظيم لأسبوع الجامعات الافريقية ،والذي تبدأ فاعلياته بكرنفال فني علي كورنيش النيل عصر يوم الأحد المقبل، بحضور جميع وفود الجامعات الافريقية والمصرية المشاركة ، موضحا أن الاجتماع تناول ايضا إجراءات ،وترتيبات الدخول في ستاد أسوان والذي يحتضن حفل الإفتتاح ،والذي يتضمن طابوراً للعرض ثم عروض لطلاب التربية الرياضية ، يليه عروض فنية ل 8 فرق للفنون الشعبية ثم فقرات فنية متنوعة .

وأشاد "الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان" ،بتضافر كافة الجهود لجميع القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية في محافظة أسوان، والتي تعمل كفريق عمل واحد من أجل نجاح أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذي تشارك فيه وفود 22 دولة أفريقية ، و23 جامعة مصرية ، وذلك في عرس أفريقي ،يهدف الي تعزيز وتقوية الشراكة مع أشقائنا في الجامعات الأفريقية ، وتبادل الخبرات والثقافات ونشر التعايش السلمي