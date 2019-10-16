سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة أسوان يعقد لقاء تنسيقى استعدادًا لأسبوع الجامعات الأفريقية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:05 م
رئيس جامعة أسوان يعقد لقاء تنسيقى استعدادًا لأسبوع الجامعات الأفريقية جانب من اللقاء
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 عقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، بمحافظة أسوان ،استعدادًا لتنظيم أسبوع الجامعات الأفريقية الأول، الذي يقام خلال الفترة من 19 الي 25 أكتوبر الحالي .
 
وأكد رئيس الجامعة  في تصريحات صحفية، أن الاجتماع تناول كافة الترتيبات اللازمة لنجاح تنظيم لأسبوع الجامعات الافريقية ،والذي تبدأ فاعلياته بكرنفال فني علي كورنيش النيل عصر يوم الأحد المقبل، بحضور جميع وفود الجامعات الافريقية والمصرية المشاركة ، موضحا أن الاجتماع تناول ايضا إجراءات ،وترتيبات الدخول في ستاد أسوان والذي يحتضن حفل الإفتتاح ،والذي يتضمن طابوراً للعرض ثم عروض لطلاب التربية الرياضية ، يليه  عروض فنية ل 8 فرق للفنون الشعبية ثم فقرات فنية متنوعة .
 
وأشاد "الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان" ،بتضافر كافة الجهود لجميع القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية في محافظة أسوان، والتي تعمل كفريق عمل واحد من أجل نجاح أسبوع الجامعات الأفريقية الأول الذي تشارك فيه وفود 22 دولة أفريقية ، و23 جامعة مصرية ، وذلك في عرس أفريقي ،يهدف الي تعزيز وتقوية الشراكة مع أشقائنا في الجامعات الأفريقية ، وتبادل الخبرات والثقافات ونشر التعايش السلمي
 
 
 

 


القيادات الامنية

جامعة اسوان

اسبوع شباب الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

الإخوان يهاجمون مصر من تحت حذاء أردوغان.. فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

البنك الدولى: 50% من مستخدمى الإنترنت فى مصر ذكور و40% إناث فوق الـ15 عاما

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

الصحة تكذب شائعات الإخوان الإرهابية: لا توجد إصابات بالالتهاب السحائى

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

اليوم السابع: العالم ينتفض ضد المجرم أردوغان

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

أسرار فساد "تنظيم الحمدين" أمام محاكم لندن.. القضاء البريطاني يواصل النظر فى قضية باركليز.. شبح الإفلاس فى 2008 قاد البنك لقبول الأموال القطرية.. والدوحة تلقت 356 مليون دولار مقابل خدمات وهمية

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: ننظر فى فرض عقوبات إضافية على تركيا

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

موجز 6.. قبول دفعة من خريجى الجامعات الحكومية بالكلية الحربية والكلية البحرية

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

هل تعمد نجل ميسى توجيه رسالة إلى رونالدو بعد حصول والده على الحذاء الذهبى؟

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

أفضل 10 وجهات سياحية نموا فى العالم.. مصر فى المرتبة الرابعة

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يرتفع بنسبة 1.1% بختام تعاملات الأربعاء

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

ناصر الخليفى.. رياضى بدرجة فاسد.. أسئلة القضاء الفرنسى تجبره على الصمت.. مالك باريس سان جيرمان يكرر "استخدم حقى فى الصمت" أكثر من 27 مرة على خلفية وقائع فساد عن بطولة ألعاب القوى.. ووقائع الرشاوى عرض مستمر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة