رئيس تنمية الصادرات: ملتزمون بتنفيذ خطة المعارض الخارجية بـ31 معرضا حتى يونيو 2020

كتب إسلام سعيد

أكد الدكتور عبد العزيز الشريف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة المعارض الخارجية بإعتبارها إحدى الآليات الأساسية لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة تنافسية المنتج المصرى والترويج للصناعات المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى، مشيراً إلى إلتزام الهيئة بتنفيذ خطة تنظيم المشاركة المصرية فى كافة المعارض العالمية بأجنحة رسمية وذلك حتى نهاية العام المالى الجارى فى 30 يونيو 2020 والتي يصل عددها إلى 31 معرضاً.

وقال فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الهيئة قامت بتنظيم المشاركة المصرية فى 41 معرضاً فى كافة القطاعات وفى مختلف قارات العالم وذلك خلال الفترة من أول يوليو 2018 حتى أول أكتوبر 2019، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمت وفق الخطة المتفق عليها بين الهيئة والمجالس التصديرية .

وأضاف الشريف أن الهيئة تدعم المشاركة الفردية فى عدد من المعارض حتى وإن كانت خارج الخطة السنوية للهيئة، مشيراً إلى أن إجمالي الشركات التي شاركت فى معارض فردية خلال المرحلة الماضية بلغت 295 شركة منفردة.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصادرات أن الهيئة قررت تحويل المشاركة المصرية بمعرض CBHI للصناعات الدوائية والمقام بدولة المانيا خلال شهر نوفمبر المقبل من مشاركة جماعية إلى مشاركة فردية وذلك بعد التنسيق مع الشركة المنظمة للمعرض، مؤكداً أن الشركات التي ستشارك بهذا المعرض ستحصل على المساندة المالية المقررة وفق المعايير الخاصة للمشاركة في المعارض الخارجية.