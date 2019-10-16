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رئيس تطوير العشوائيات: مصر أفضل دولة بالعالم فى تطوير المناطق العشوائية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:53 م
رئيس تطوير العشوائيات: مصر أفضل دولة بالعالم فى تطوير المناطق العشوائية لجنة الإسكان فى جولة الاسمارا
كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد

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قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن الدولة فى السنوات الأخيرة بذلت مجهودات ضخمة فى ملف تطوير العشوائيات وحققت طفرة كبيرة.

وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات، خلال مرافقته وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى جولته التفقدية بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا)، قائلا: "مصر أحسن وأفضل دولة فى العالم فى تطوير العشوائيات".

وأشاد صديق، بتعاون البرلمان بشكل عام ولجنة الإسكان بشكل خاص، ودعمها لصندوق تطوير العشوائيات، قائلا: "منذ توليت منصبى، الداعم الأول لى هى اللجنة، بجانب دعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء ووزير الإسكان".

وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن تكلفة مشروع تطوير منطقة تل العقارب تبلغ نحو 330 مليون جنيه.

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لجنة الإسكان فى جولة الاسمارا (3)
 
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لجنة الإسكان فى جولة الاسمارا (5)
 
لجنة الإسكان فى جولة الاسمارا (6)
 
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لجنة الإسكان فى جولة الاسمارا (9)
 
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لجنة الإسكان فى جولة الاسمارا (24)
 
لجنة الإسكان فى جولة الاسمارا (25)
 
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لجنة الإسكان فى جولة الاسمارا (27)

 


الاسكان

العشوائيات

تل العقارب

البرلمان

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