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رئيس الوزراء يشارك فى غداء عمل استضافته غرفة التجارة العربية الأمريكية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:59 م
رئيس الوزراء يشارك فى غداء عمل استضافته غرفة التجارة العربية الأمريكية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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على هامش الزيارة التى يقوم بها إلى واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى غداء عمل استضافته غرفة التجارة العربية الأمريكية تحت عنوان "الفرص البازغة فى مصر"، بحضور ممثلين لشركات أمريكية وعربية تعمل فى الولايات المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط. وحضر الغداء محافظ البنك المركزي، ووزراء: الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى الولايات المتحدة.
 
 
وخلال الغداء ألقى رئيس الوزراء كلمة موجزة تطرق خلالها إلى أهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والحوافز التى تمنحها مصر للمستثمرين، مستعرضاً كذلك أهم النجاحات الاقتصادية التى حققتها الحكومة المصرية، خاصة خفض العجز الكلى للموازنة، وتراجع  معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ سنوات، وتخفيض معدل البطالة. 
 
وأشار مدبولى إلى أن السوق المصرية تعد سوقاً واعدة، كما أن الاستثمار فى مصر يتيح فرصاً للتصدير إلى أقاليم عدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التى تربط مصر بدول العالم، فضلاً عما تتميز به مصر من عمالة مدربة غير مرتفعة التكاليف، وكذا ارتفاع العائد على الاستثمار. 
 
وفى ختام الفعالية، أجاب رئيس الوزراء والوزراء الحاضرون على أسئلة واستفسارات المستثمرين حول مجالات التعاون والاستثمار المختلفة، وتمحورت كلماتهم حول الإشادة بما حققته مصر من نجاح اقتصادى، والتأكيد على رغبتهم فى الاستثمار فى مصر، أو زيادة حجم استثماراتهم القائمة خلال الفترة القادمة
 
 
 

غرفة التجارة الامريكية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

واشنطن

اخبار مصر

زيارة رئيس الوزراء

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