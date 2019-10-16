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رئيس القومى للمرأة: لن تتحق التنمية بدون المرأة فهى 50% من قوة العمل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:59 م
رئيس القومى للمرأة: لن تتحق التنمية بدون المرأة فهى 50% من قوة العمل مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية
كتب محمود راغب

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واصل المؤتمر الوطنى الخامس لعلماء وخبراء مصر فى الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثانى على التوالى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

 

وضمن فعاليات المؤتمر لليوم الثانى، انعقدت جلسة بعنوان "المرأة المصرية فى الخارج وأسواق العمل العالمية"، بحضور وزيرة الهجرة، و وزيرة التخطيط، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

 

وشارك فى الجلسة، نادية تايلور مالكة شركة من أكبر شركات تعبئة الأغذية وصناعة المعدات فى أستراليا، وإيمان الشريف السكرتير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، وسارة البطوطى مؤسس شركة للتصميم البيئى والتدريب الاستراتيجى، وليلى سيدهم رئيس شركة للسياحية بنيويورك.

 

وخلال الجلسة، قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الاستثمار هو أساس نمو مصر فى هذه المرحلة، لافتة إلى أنه لا يوجد استثمار فى العالم يستطيع تحقيق معدلات نمو بدون مشاركة 50% من قوة العمل التى تمثلها المرأة، مضيفة أن مشاركة المرأة فى مصر سوف تزيد من الناتج المحلى بنسبة 34%.

 

من جانبها، قالت سارة البطوطى مؤسس شركة للتصميم البيئى والتدريب الاستراتيجى، أن شركتها أنشأت قرية لـ 120 فردًا بالواحات البحرية صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية على مساحة 5 آلاف متر مربع، كما تم إنشاء منزل فى إيطاليا بفكر مصرى تم تصنيعه من صاج الثلاجات التى تم انتهاء خدمتها، وكلها ابتكارات يمكن تطبيقها فى مصر.

 

وأضافت البطوطى، أنها لاقت دعما كبيرا من شركات عملاقة عاملة فى مصر وهو ما ساعدها على الاستمرار والنمو، مؤكدة أن 50% من طاقة العمل لدى الشركة سيدات.

 

وفى سياق متصل، قالت ليلى سيدهم رئيس شركة سياحية بنيويورك، أن مصر لديها منتج سياحى ذات مستوى عال جدا لكنها تحتاج لتسويقها بشكل أفضل، ويجب ألا يقل عائد السياحة فى مصر عما يقرب من 24 مليار دولار سنويا.

 

من جانبها قالت إيمان الشريف، السكرتير العام لغرفة التجارة المصرية البريطانية، إنها حريصة على زيارة كافة مدن المملكة المتحدة وتحرص على الحديث عن مصر والفرص الموجودة بها، وتتطلع إلى زيادة الزيارات الحكومية المصرية لبريطانيا، موضحة أن سيدات مصر قادرات على النجاح فى مختلف الدول والظروف.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، الذى انطلق مساء أمس الثلاثاء 15 أكتوبر، دعم التواجد المصرى على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية فى القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها فى مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة.


مصر تستطيع

مصر تستطيع بالاستثمار

الهجره

مؤتمر مصر تستطيع

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