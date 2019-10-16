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دار الإفتاء: لا يجوز الحداد أكثر من 3 أيام إلا فى حالة وفاة الزوج

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:43 م
دار الإفتاء: لا يجوز الحداد أكثر من 3 أيام إلا فى حالة وفاة الزوج دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الحداد الشرعى هو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلى وما أشبه ذلك".

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الحداد الشرعى يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب، ويحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا؛ فإن امرأته تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه".

يذكر أن دار الإفتاء أوضحت فى وقت سابق عدة المرأة الحامل ، حيث قالت: "تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، ولو كان الوضع بعد وفاة زوجها بلحظة، بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة، قال الله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"، أما إذا لم يكن الجنين مكتمل الخلقة بأن كان مضغة أو علقة فلا تنقضى به العدة، وعليها أن تنتظر انتهاء عدة الوفاة".


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