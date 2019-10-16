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ختام المرحلة الثالثة من "طرق الأبواب" لمحاربة الشائعات بالإسكندرية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 08:05 م
ختام المرحلة الثالثة من "طرق الأبواب" لمحاربة الشائعات بالإسكندرية رئيسة المجلس القومى للمرأة
الاسكندرية جاكلين منير

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اختتمت مساء اليوم  فعاليات المرحلة الثانية، من حملة طرق الأبواب ،التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، تحت رعاية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وبرعاية عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

و صرحت دكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع بالإسكندرية، أن الحملة نفذت ،تحت  شعار " بلدي أمانة" ،واستهدفت  توعية الفتيات والسيدات والرجال ،بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص و،كذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر  ، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري .

وقد نجحت الحملة في الإسكندرية، والتي إمتدت على مدار أربع أيام  في الوصول إلى ما يزيد عن   114 ألف و 556  شخص  من الفتيات والسيدات والرجال ، من خلال العديد من الأنشطة المتنوعة التي تضمنت  زيارات طرق الأبواب و جولات في الاسواق و أماكن التجمعات و المدارس  بالإضافة الى عقد  الندوات و اللقاءات و تنظيم القوافل الطبية و توزيع ملابس اطفال على الاسر الاولى بالرعاية.

 


الاسكندرية

طرق الابواب

محاربة الشائعات

ريف الاسكندرية

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