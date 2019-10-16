ختام المرحلة الثالثة من "طرق الأبواب" لمحاربة الشائعات بالإسكندرية

اختتمت مساء اليوم فعاليات المرحلة الثانية، من حملة طرق الأبواب ،التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، تحت رعاية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وبرعاية عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.
و صرحت دكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع بالإسكندرية، أن الحملة نفذت ،تحت شعار " بلدي أمانة" ،واستهدفت توعية الفتيات والسيدات والرجال ،بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص و،كذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر ، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري .
وقد نجحت الحملة في الإسكندرية، والتي إمتدت على مدار أربع أيام في الوصول إلى ما يزيد عن 114 ألف و 556 شخص من الفتيات والسيدات والرجال ، من خلال العديد من الأنشطة المتنوعة التي تضمنت زيارات طرق الأبواب و جولات في الاسواق و أماكن التجمعات و المدارس بالإضافة الى عقد الندوات و اللقاءات و تنظيم القوافل الطبية و توزيع ملابس اطفال على الاسر الاولى بالرعاية.
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