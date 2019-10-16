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ختام أعمال المؤتمر العالمى للإفتاء اليوم.. والوفود توجه رسائل شكر للرئيس

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:02 ص
ختام أعمال المؤتمر العالمى للإفتاء اليوم.. والوفود توجه رسائل شكر للرئيس المؤتمر العلمى للافتاء
كتب لؤى على

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اختتم أمس فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العالمي الخامس للإفتاء بمشاركة وفود من 85 دولة على مستوى العالم، لمناقشة "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، حيث عقد على مدار اليوم عدد من الجلسات وتم مناقشة العديد من الأبحاث المهمة حول موضوع المؤتمر الذي تنتهي فعالياته اليوم الاربعاء.
 
وسيشهد اليوم عدة أحداث مهمة تتمثل في إطلاق وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي وهي وثيقة تهدف إلى إقرار مبادئ التسامح ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامي والإجراءات اللازمة لذلك، فضلا عن نبذ التعصب المذهبي المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية، وجعل التجربة المذهبية معينا للإفادة يُستثمر إنسانيًا.
 
كما سيتوجه الوفود المشاركة في المؤتمر برسالة مهمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول الشكر والدعم له على رعاية هذا المؤتمر المهم، وسيعلن عن تفاصيلها اليوم.
 
كما سيلقي الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- البيان الختامي للمؤتمر الذي يضم التوصيات والمشاريع والمبادرات التي خرج بها المؤتمر، ويأتي في مقدمتها الإعلان عن إنشاء "مرصدُ المستقبلِ الإفتائيِّ"، و «مركز دعم البحث الإفتائي»، وتدشين جائزة باسم الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وكذلك طرح عدد من الإصدارات الافتائية الهامة، فضلًا عن الإعلان عن مشروع انشاء "وحدة للاستشارات الإدارية للمؤسسات الافتائية"، وغيرها من المشروعات والمبادرات المهمة.

 


دار الافتاء

مؤتمر الافتاء

السيسى

مؤتمر الادارة الحضارية للخلاف الفقهى

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