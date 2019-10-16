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خبير فى جراحات الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الطبى العالمى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:13 م
خبير فى جراحات الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الطبى العالمى المركز الطبى العالمى -ارشيفية
كتب زكى القاضى

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يستضيف المركز الطبى العالمى ، الخبير الألمانى الدكتور  جيرو شتراوس ، خبير جراحات الأذن الدقيقة ومناظير الأنف وقاعدة الجمجمة وجراحة الحنجرة والقصبة الهوائية ، فى الفترة من (18 - 20 ) أكتوبر 2019 .
 
وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م).
 
 

المركز الطبى

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