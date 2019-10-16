الرئيسية تقارير مصرية خبير فى جراحات الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الطبى العالمى الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 01:13 م المركز الطبى العالمى -ارشيفية كتب زكى القاضى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يستضيف المركز الطبى العالمى ، الخبير الألمانى الدكتور جيرو شتراوس ، خبير جراحات الأذن الدقيقة ومناظير الأنف وقاعدة الجمجمة وجراحة الحنجرة والقصبة الهوائية ، فى الفترة من (18 - 20 ) أكتوبر 2019 . وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م). المركز الطبى مستشفيات الجيش المركز الطبى العالمى عيادات الجيش مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة خبراء فى الأشعة التداخلية وجراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبى العالمى الثلاثاء، 01 أكتوبر 2019 05:12 م خبير فى جراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبى العالمى الجمعة، 05 أبريل 2019 05:42 م المركز الطبى العالمى يستضيف خبراء فى جراحة العظام والأشعة التداخلية السبت، 02 مارس 2019 11:24 ص المركز الطبي العالمي يستضيف عددا من الخبراء بجراحة العمود الفقرى الخميس، 21 فبراير 2019 10:28 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الادعاء الأمريكى يوجه لائحة اتهامات لـ"بنك خلق" التركى أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 16-10-2019 ناصر الخليفى يلتزم الصمت على 27 سؤالا حول وقائع الفساد والرشوة اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧﻔذان ﺗدرﯾبا ﺑﺣريا ﻋﺎﺑرا ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط الإنتاج الحربى: حققنا إنجازات غير مسبوقة والصناعة السبيل الأول لتحقيق طفرة تنموية شاهد.. تعطل قطار ملاهى بركابه فى الصين.. وطريقة مثيرة للنجاة الجيش السورى يسيطر على قواعد عسكرية أخلتها قوات أمريكية شمال شرقى البلاد شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى كاظم الساهر ردا على شائعة وفاته: متمرد أيضا أنا وحبيبتى متمردة ارتفاع أعداد التوابيت المكتشفة بخبيئة العساسيف الأثرية بالأقصر لـ29 تابوتا توظيف التكنولوجيا فى تيسير سبل الرعاية الصحية وترشيد الإنفاق ما هو الالتهاب السحائي .. كل ما تريد معرفته عن أعراض وطرق انتقال العدوى المزيد من Trending Plus
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