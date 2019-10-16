خبير فى جراحات الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الطبى العالمى

كتب زكى القاضى

يستضيف المركز الطبى العالمى ، الخبير الألمانى الدكتور جيرو شتراوس ، خبير جراحات الأذن الدقيقة ومناظير الأنف وقاعدة الجمجمة وجراحة الحنجرة والقصبة الهوائية ، فى الفترة من (18 - 20 ) أكتوبر 2019 .

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م).