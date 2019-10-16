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خادم الحرمين يؤكد لأبو مازن دعم السعودية لحقوق شعب فلسطين وقيام دولته المستقلة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 03:08 م
خادم الحرمين يؤكد لأبو مازن دعم السعودية لحقوق شعب فلسطين وقيام دولته المستقلة خادم الحرمين يستقبل الرئيس الفلسطيني- أرشيفية
وكالات

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عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن خادم الحرمين الشريفين ، خلال جلسة المباحثات التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين ، وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وقد عبرالرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكداً إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.
 
كما جرى خلال الجلسة بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
 
حضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق.
 
كما حضرها من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، و رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.

خادم الحرمين الشريفين

ابو مازن

رئيس دولة فلسطين

فلسطين المستقلة

القدس

فلسطين

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