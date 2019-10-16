حجز صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحجز صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها أن "و.ع"، 30 سنة، صاحب شركة المصريين لإلحاق العمالة بمدينة نصر، يتخذ من إحدى الشقق المستأجرة بذات الدائرة مقرا للشركة عمله، والتى تخصص نشاطها فى إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد، وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة، وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، أثناء تواجده بالشركة وبحوزته كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج، وبمواجهة المتهم بما ورد من معلومات أيدها، واعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.