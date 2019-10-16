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حبس كوافيرة بتهمة حيازة وترويج عملة مزورة فى المرج

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:08 م
حبس كوافيرة بتهمة حيازة وترويج عملة مزورة فى المرج عملة مزورة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المرج، بحبس كوافيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازتها 1100 جنيه مزورة فى المرج.

 

والبداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج بقيام إحدى السيدات بترويج عملات مالية مقلدة على أصحاب الأكشاك بمنطقة المرج الجديدة ـ دائرة القسم.

 

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها تدعى ن.ص، 46 سنة، عاملة بمحل كوافير وبحوزتها 11 ورقة مالية " فئة 100 جنيه" بإجمالى مبلغ 1100 جنيه مصرى مزورة .

 

وبمواجهتها بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازتها للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، وأقرت بتحصلها على المضبوطات من احدى السيدات المترددين على محل عملها ولا يمكنها الإرشاد عنها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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