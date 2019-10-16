حبس قاتلى سائق الخانكة 4 أيام على ذمة التحقيقات

القليوبية –فريق المحافظات

قررت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، حبس ربة منزل وثلاثة عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سائق توك توك وذبحة لسرقته، كما أمرت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى قسم شرطة الخانكة، بلاغاً من عامل بغياب نجله "س. ر" 15 سنة، يشير إلى انه خرج للعمل على "توك توك" ملك أحد جيرانهم ولم يعد .

أخطر اللواء طارق عجيز، وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مديرإدارة البحث الجنائى وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وتبين من معاينة الجثة وجود جرح ذبحى بالرقبة وجروح طعنية وقطعية متفرقة.

ونجح رجال المباحث فى تحديد هوية المتهمين وهم "م. س" ربة منزل، ، و3 عاطلين هم "ر. ن"، و"س. ه" ، و"س. س" .

عقب تقتين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبط 3 منهم واعترفت المتهمة الأولى بسابق تعرفها إلى المتهم الرابع "هارب" وسابق اتهامه بـ13 قضية "سرقة بالإكراه و سرقة متنوعة و جرائم تموينية و هروب من المراقبة" وذلك أثناء عملهما بإحدى مزارع الدواجن وإتفاقهما على سرقة المجنى عليه، وإقتصار دورها على إستدراجه بزعم توصيلها لناحية كوبرى الرشاح، واعترضه باقى المتهمين وأجبروه على النزول من الـ "توك توك" إلا أن المجنى عليه قاومهم، فأجهز المتهم الثالث عليه بسلاح أبيض محدثاً به الإصابات التى أودت بحياته وإستولوا على "التوك توك" وهربوا وأنها حصلت من المتهمين على 200 جنيه، لحين بيع الـتوك توك، واقتسام ثمنه فيما بينهم فيما أيد المتهمان المضبوطان اقوال المتهمة الأولى مشيرين ان التوك توك بحوزة المتهم الهارب لبيعه فيما ارشد المتهم الثالث عن اداة الجريمة "سكين ".