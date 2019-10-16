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حبس عاطل ضبط بحوزته هيروين وإستروكس بالمنوفية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:34 م
حبس عاطل ضبط بحوزته هيروين وإستروكس بالمنوفية إستروكس - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

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قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازته مواد مخدرة

كان اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، قد تىقى إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد بتمكن الرائد محمد عبدالصمد رئيس مباحث أشمون من القبض على " ع ا د " 58 سنه، عاطل، مقيم بكفر منصور دائرة المركز وبحوزته 250 جرام هيروين و2 كيلو من مخدر الاستروكس وسلاح نارى بندقية خرطوش، ومطواة

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 46287 جنح مركز اشمون، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

 


المنوفية

نيابة مركز اشمون

مدير امن المنوفية

استروكس

هيروين

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