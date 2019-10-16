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حبس عاطل بتهمة سرق مشغولات ذهبية من منزل بمنطقة الخليفة

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:48 م
حبس عاطل بتهمة سرق مشغولات ذهبية من منزل بمنطقة الخليفة كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة أحد المساكن بدائرة قسم الخليفة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من أحد المواطنين بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية- مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مجموعة من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكنه، من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، لديه معلومات جنائية مسجلة. 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة منازل

الخليفة

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