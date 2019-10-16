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حبس صاحب محل بقالة ضبط بحوزته 800 كيلو زيت طعام مجهول المصدر

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 04:22 م
حبس صاحب محل بقالة ضبط بحوزته 800 كيلو زيت طعام مجهول المصدر زيت طعام - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، حبس صاحب محل بقالة بدون ترخيص وبحوزته 804 كيلو زيت طعام مجهول المصدر على ذمة تحريات المباحث .
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفادة تمكن ضباط مباحث إدارة التموين بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط "ا. م"،  42 سنة، مسئول عن محل بقالة" بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المحل بدون ترخيص، وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية (زيت طعام) مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على 804 كيلو زيت طعام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر المحضر اللازم،  والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

حلوان

نيابة حلوان

قسم حلوان

عقوبة الغش التجاري

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