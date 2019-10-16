حبس المتهمين بواقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية فى العمرانية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بحبس المتهمين بالتشاجر فى العمرانية، مما أسفر عن مقتل شاب، بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ومقتل أحدهم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه " إسماعيل " نشبت بينه مشاجرة وآخرين، بسبب خلافات مالية سابقة بينهم، مما أسفر عن مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.