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حبس المتهمين بواقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية فى العمرانية

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:29 ص
حبس المتهمين بواقعة مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية فى العمرانية مشاجرة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بحبس المتهمين بالتشاجر فى العمرانية، مما أسفر عن مقتل شاب، بسبب خلافات مالية بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ومقتل أحدهم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه " إسماعيل " نشبت بينه مشاجرة وآخرين، بسبب خلافات مالية سابقة بينهم، مما أسفر عن مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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جريمة قتل

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