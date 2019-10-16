حالة الطقس اليوم الأربعاء 16/10/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﺔ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺎر ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء ، أن ﺗﻘﻞ الرؤية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ على ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد وﺳﻼﺳﻞ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ ﺗﻜﻮن ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ وﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 ، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 29 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية.

ويبقى الطقس حاراً نسبياً في مُختلف المناطق، مع ظهور كميات من السُحب عل ارتفاعات مُختلفة في أجزاء واسعة من المملكة.

وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية فوق أجزاء واسعة من البلاد، ويتخللها تدريجياً بعض السحب الركامية، حيُثُ يُحتمل هُطول زخات رعدية من المطر فوق أجزاء عشوائية من المملكة، لا سيّما أجزاء من جنوب وشرق وربما بعض مناطق وسط المملكة.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، إلا أنها قد تكون مصحوبة بهبات قوية أثناء مرور السحب الركامية الرعدية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء غير مستقرة في مختلف المناطق مع ظهور السحب في أجزاء مختلفة من المملكة.

يستمر ظهور كميات من السحب المُختلفة، و تبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في بعض المناطق العشوائية من المملكة لا سيما في جنوب و شرق البلاد و رُبما بعض مناطق وسط المملكة.

تكون غزيرة أحياناً في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة و تتسبب بجريان الأودية و الشعاب و تشكّل للسيول، و تُسبق هذه الأمطار بنشاط كبير للرياح السطحية التي يُتوقع أن تتسبب بحدوث عواصف رملية محلية الطابع و تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الرياح تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات، إلا أنها قد تكون مصحوبة بهبات قوية أثناء مرور السحب الركامية الرعدية.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبياً وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً خصوصاً في المناطق المنخفضة ، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية في بعض المناطق بشكل محلي ومحدود، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.