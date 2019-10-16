جونسون يؤكد لنظيره السودانى دعم بريطانيا المستمر للسودان

الخرطوم (أ ش أ)

تلقى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، رسالة تهنئة من نظيره البريطانى بوريس جونسون، أكد فيها أن توليه منصب رئاسة الوزراء فى السودان، يعد خطوة مهمة نحو المستقبل، مشددا على دعم المملكة المتحدة المستمر للسودان لتحقيق التحول الديموقراطى.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان اليوم، إن جونسون أعرب عن إعجابه بشجاعة ومثابرة الشعب السودانى أملا فى الحصول على مستقبل أفضل.

كما تلقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، رسالة تهنئة من وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، الذى اعتبر أن تعيينها فى المنصب هو دلالة قوية على التغيير وخطوة ايجابية تمهد لممارسة السودان دوره الإيجابى وسط الأمم.

وأكد وزير خارجية بريطانيا، فى رسالته، استعداد الحكومة البريطانية للتعاون مع الحكومة السودانية، لتحقيق التحول وتلبية تطلعات الشعب السوداني.

وفى ذات السياق، تلقت وزيرة الخارجية السودانية، رسالة تهنئة من وزير الدولة بالخارجية البريطانية المختص بالشئون الأفريقية أندرو استيفنسون، الذى اعتبر أن تعيينها خطوة ايجابية فى طريق الديمقراطية، التى ناضل الشعب السودانى من أجلها طويلاً.

كما تلقت رسالة تهنئة من وزير الدولة المختص بشؤون الكمونولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا اللورد طارق احمد.