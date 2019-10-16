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جهاز تنمية المشروعات يعرض فرص عمل لشباب شمال سيناء فى ملتقى التوظيف

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 02:07 م
جهاز تنمية المشروعات يعرض فرص عمل لشباب شمال سيناء فى ملتقى التوظيف آمال زيدان رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت آمال زيدان رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشمال سيناء ان الجهاز يشارك فى ملتقى  التوظيف لأبناء المحافظات بتوفير فرص عمل للشباب فى مركز الاستزراع السمكى أحد المشروعات الممولة من الجهاز.

 

وعرضت زيدان على الشباب المشارك فى الملتقى فرص عمل للشباب اخرى كن خلال فرص متاحة للحصول على قروض  حتى 4 ملايين جنيه .

 

وأضافت أن كافة إجراءات القروض ميسرة ومتاحة أمام شباب شمال سيناء بمقر الفرع فى مدينة العريش .

 

وكان ملتقى التوظيف لشباب شمال سيناء أعلن انطلاقته بأحد فنادق العريش اسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء وقيادات مديريات الشباب والرياضة والقوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة .

 

وقال سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، ان الملتقى جاء بعد جهد بذلته المحافظة رغم ماتشهده من ظروف خاصة مِن اجل توضيح ما هو متاح من فرص عمل فى المحافظة .

 

وأعلن خلال الملتقى توفير 53 فرصة عمل للشباب بجهات وشركات القطاع الخاص .

 

 


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ملتقى التوظيف

سيناء

فرص عمل لشباب شمال سيناء

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