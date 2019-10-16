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جمارك مرسى علم تضبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 11:21 م
جمارك مرسى علم تضبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل
كتب محمود عبد الغنى

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ضبطت جمارك الإدارة الأولى لجمارك مطار مرسى علم الدولى، برئاسة أحمد محمد حسين مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل، بحوزة راكب قادم من براغ، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأفاد مصدر جمركى بمطار مرسى علم، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة طيران سمارت وينجز القادمة من براغ، اشتبه بهاء سمير فى راكب مصرى يحمل الجنسية الألمانية، وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد جمال الدين حامد رئيس قسم الفحص بالاشعة أفاد بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.

وبالعرض على أحمد حسين مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه الشخصية من على أحمد رئيس قسم التفتيش ومحمد عبيد مأمور الجمرك وبهاء سمير فتبين وجود 986 عبوة أدوية بشرية متنوعة ومستحضرات تجميل عبارة بودرة وأقلام روج وماسكات الوجه وكبسولات لتفتيح البشرة ومعجون أسنان مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات وتحرير المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 285 لسنة 2019


جمارك المطار

اخبار المطار

مرسي علم

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